تونس ترفض تصريحات أردوغان حول حل البرلمان وتعتبرها تدخلًا غير مقبول

6 أبريل، 2022 3:32 م
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وزارة الخارجية التونسية

أخبارليبيا24

أعربت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس.

واعتبرت الوزوارة هذا التصريح تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي. ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن تصريحات الرئيس التركي تتعارض كذلك مع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.

وشددت على أن تونس تتمسك باستقلال قرارها الوطني. وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها. أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.

وأفادت الوزارة أن تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية

6 أبريل، 2022 3:32 م
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