انقطاعات متكررة للكهرباء على حقول آبار النهر الصناعي بالحساونة والجفارة

6 أبريل، 2022 12:08 ص
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أرشيف: أعمال تخريب لمحطات تغذية الكهرباء منظومة النهر الصناعي بالحساونة
أرشيف: أعمال تخريب لمحطات تغذية الكهرباء منظومة النهر الصناعي بالحساونة

أخبار ليبيا24

أعلن، جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء اليوم الثلاثاء، عن حدوث انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على منطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وقال الجهاز، إن الانقطاعات المتكررة للكهرباء، هذه الأيام، سببت في توقف الضخ بشكل جزئي وفي بعض الأحيان  بشكل كامل.

وأكد الجهاز أن فرق التشغيل بالمنظومة تعمل على مدار 24 ساعة لإعادة إتاحة الحقول للتشغيل لتفادي حدوث نقص في المياه بمناطق الاستهلاك.

صورة بواسطة جوجل تحدد موقع منظومة النهر الصناعي الحساونة-الجفارة
صورة بواسطة جوجل تحدد موقع منظومة النهر الصناعي الحساونة-الجفارة

 

وقبل أيام، ذكر جهاز النهر الصناعي، أن فريق من جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي بمنظومة الحساونة-سهل الجفارة قام يوم 30 مارس 2022 بزيارة لبلدية مسلاتة. وذلك بهدف حل المختنقات والعوائق التي تحول دون وصول مياه النهر إلى المدينة.

وقال إن الاجتماع خلُص إلى ضرورة حلحلة بعض الصعاب والعوائق. حتى يتم استئناف العمل بالمشروع،. والتي من بينها حل عوائق المسار من المصدر الرئيسي للتغذية،. وحتى الخزان وفتح الطريق المؤدية للخزان وصيانة مضخة الضغط رقم (2).

6 أبريل، 2022 12:08 ص
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