العمامي يوضح تفاصيل التفجير الذي سمع دويه بمنطقة الصابري في بنغازي 

6 أبريل، 2022 9:23 م
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عقيد جمال العمامي
عقيد جمال العمامي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أوضح رئيس قسم النجدة عقيد جمال العمامي إن شخص مجهول قام برمي قنبلة محلية الصنع “جولاطينة”. في محيط فندق ريچنسي بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي.

وقال  العمامي في اتصال هاتفي بأخبار ليبيا 24، اليوم، إنه على تمام الساعة 07:06 دقائق سمع دوي انفجار هز المكان. مشيراً إلى أن كانت هناك دوريات قريبة من عين المكان والانفجار لم ينتج عنه أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف العمامي، أن الوضع بالمنطقة هادئ الآن، والفندق قيد الإنشاء وتوقف العمل به منذ أحداث فبراير 2011 . ولا يوجد هدف من تفجيره، والانفجار كان في محيطه فقط .

6 أبريل، 2022 9:23 م
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