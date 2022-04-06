العقوري: مجلس النواب اختار حكومة لكل الليبيين والدبيبة رفض التسليم رغم فشله

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أكد رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري. أن مجلس النواب اختار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وفقا لقواعد الديمقراطية.

وأضاف العقوري. خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل. أن المجلس كان حريصا على أن تمثل الحكومة الجديدة جميع الليبيين.

وأوضح أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة رفض تسليم السلطة رغم أن حكومته فشلت في تحقيق أبرز مهامها وهي تنظيم الانتخابات.

وأفاد العقوري بأنه يأمل أن يكون للاتحاد الأوروبي دور إيجابي في حث الدبيبة على احترام قواعد الديمقراطية وقرار مجلس النواب.

وأبدى رئيس اللجنة ملاحظاته حول عمل بعثة الأمم المتحدة وضرورة أن تعمل بالتنسيق مع لجنة خارطة الطريق التي اختارها مجلس النواب.

وشدد على أهمية مشاريع التعاون المشتركة وخاصة تعزيز الحكم المحلي وفي قطاع التدريب وإعطاء اهتمام أكبر لدعم التعليم والبيئة ومحاربة الفقر.