الشويهدي: مجلس النواب لن ينصاع لمبادرة وليامز ويتمسك بخارطة طريقه

6 أبريل، 2022 4:47 م
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جلال الشويهدي
جلال الشويهدي

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي. إن مجلس النواب لن ينصاع لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وأكد الشويهدي بحسب مصادر صحفية. استمرار تمسك مجلس النواب بالخريطة التي أقرها في فبراير الماضي وفقًا للتعديل الدستوري الثاني عشر.

وأوضح عضو المجلس. أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اختار لجنة من 6 أعضاء بالمجلس، ومثلهم من الخبراء خارجه. مؤكدًا أن تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب.

وذكر الشويهدي أن اللجنة الدستورية لن تجتمع بشكل فردي كما أنها لن تجتمع خارج البلاد.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وجود خبراء من خارج المجلسين ضمن اللجنة الدستورية.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أطلقت مبادرة تتمثل في تشكيل لجنتين بين مجلس النواب والأعلى للدولة وإطلاق حوار سياسي للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية.

6 أبريل، 2022 4:47 م
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