الاختيار3| السيسي لـ”بديع”: الجيش المصري ولائه لله والوطن فقط

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أول مشاهد الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث كانت للقاء بين وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح يونس. ومرشد الإخوان محمد بديع.

خلال اللقاء حاول بديع الإطراء والثناء على السيسي بسبب حب الناس له وأشار في معرض حديثه إلى أن هذا الأمر دلالة على حب الله له.

وكان رد السيسي صريحًا حيث أكد أن كل مايهمه بلاده فقط لاغير. وأخبره أن الإخوان المسلمين يحاولون التدخل في أمور لا تخصهم ولا تعنيهم. مؤكدًا أن للدولة رئيس وهو رئيس لكل المصريين.

وتابع وزير الدفاع في حديثه :”خيرت الشاطر والبلتاجي يذهبون للأجهزة الأمنية لديهم مطالب ويصدرون الأوامر. جميع أجهزة الدولة تعمل مع رئيس الدولة وكل شيء تحت تصرفه أولا بأول”.

وحاول بديع تبرير هذا التدخل من قبل الشاطر والبلتاجي أن همهم مصلحة الدولة. وقال :”مش كفاية إن نحن مش عارفين ندخل الجيش”.

الجيش ولائه لله والوطن

وأكد له السيسي أن القوات المسلحة مذ اغتيال السادات وهي حريصة جدًا أن تكون بعيدة عن أي توجهات سواء كانت إخوانية اوسلفية. بل حتى في الديانة المسيحية. غير مسموح بهذا الأمر في الجيش.

ويضيف :”أخطر شيء على الأمن القومي أن الجيش يقسم إلى فرق وجماعات. فيه ضياع لمصر وضياع للوطن. وولاء الجيش لله وللوطن فقط. ولو كان الإخوان حريصون على الدولة فلابد أن تكونوا حريصين على هذا الأمر أيضًا”.

وأعلم السيسي بديع رفضه القاطع لمحاولة تغلغل الإخوان في المؤسسة العسكرية. وحتى عندما قال بديع إنهم هم من يحكم مصر. فرد السيسي بأن الذي يحكم هو رئيس لكل المصريين وبدون توجهات.

وشدد وزير الدفاع. على أن هذا الأمر من أدبيات القوات المسلحة منذ زمن طويل جدًا. الجيش لابد أن يكون جيش وطني فقط.

مشهد آخر يظهر مواصلة الضباط في التحريات وكشفت المعلومات وملاحقو كل من له علاقة ومتطور مع الجماعات الإرهابية التي ستقودهم إلى مفتي التكفيريين المدعو “أبومنير”.

محاولات الإخوان

وركز المسلسل على حديث بين الرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية. حيث حاول مرسي إقناع وزير الداخلية بزيادة عدد ضباط الشرطة بافتتاح المزيد من معاهد التدريب في كافة المحافظات وتقليص المدة من 4 سنوات إلى 6 أشهر.

إلا أن وزير الداخلية رفض هذه المقترحات بعد أن أعلم مرسي أنهم يؤهلون ضابط الشرطة ليبقى مقاتل وليس موظف. والضابط يتعامل مع مجرمين وخارجين عن القانون ومن الصعب جدًا تأهيل ضابط شرطة في 6 أشهر.

واختتم الحديث بين الرئيس مرسي ووزير الداخلية بسؤال الأول عن السماح للضباط المتلحين بإطالة لحاهم. فكان رد الوزير بالرفض القاطع وقال :”لايمكن أبدًا أن أقبل وجودهم في الوزارة”.

أخونة الدولة

في لقاء رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل مع ضباط قطاع الأمن الوطني. للحديث حول مطالبهم حيث تعهد لهم بعد أخذ موافقة مرسي بأنه سيتم زيادة مرتباتهم لتصبح مرتبات مغرية. مبديًا ملاحظة بأن عمل الجهاز ليس كالسابق.

وأثناء اللقاء أبلغه أحد ضباط القطاع بأن أكبر مشكلة تواجههم هي أن الحكومة تسعى لأخونة الدولة. وتابع أن الحكومة تعين أشخاصا في الوزارات والمحافظات والنقابات فقط لأنهم ينتموت لتيار الإخوان المسلمين.

الإرهابيين والإنترنت (المعرف)

يؤكد أحد الضباط. ضمن مشاهد المسلسل أن هدفهم اختراق الجماعات الإرهابية الذين يتوصلون مع بعض عن طريق الإنترنت. وسائل السوشيل ميديا المعروفة حيث يستخدمونها في نقل المعلومات ونشر الأفكار والتجنيد.

واعتماد الإرهابيين على الإنترنت جعل أجهزة الأمن المصرية يخترعون المعرف. وهو شخصية افتراضية على الإنترنت. تتم تسميتها بأي اسم “أبوياسر” لشاب يحمل الأفكار الجهادية ويتحدث عنها في مدوناته في وسائل السوشيال ميديا وصفحاته الخاصة.

وشيئًا فشيئًا بدأ أبو ياسر – بحسب الضابط في المشهد – يندمج وسط الجماعات التكفيرية ومنتدياتهم. الأمر الذي تم من خلاله اكتشاف وسائل جديدة وتكتيكات جديدة للتجنيد. وأشخاص يريدون معرفة تمركزات أفراد الجيش. كل هذا الأمر تم بسلاسة شديدة.

المسيحيين في عهد مرسي

وركزت حلقات المسلسل كذلك على الخوف الذي صاحب أبناء الطائفة المسيحية من سيطرة تيار الإخوان المسلمين. وتفكير بعضهم في الهجرة وترك البلاد خوفًا على حياتهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه. لماذا في تلك الفترة تحديدًا شعر أبناء الطائفة المسيحية في مصر بالخطر وبالخوف على حياتهم وفكر كثير منهم في الهجرة.

العفو العام

واختتمت مشاهد المسلسل لقاء لعدد من الضباط تحدثوا فيه عن قوائم إعفاء لعدد م المساجين. حيث يتم توقيع قرارات العفو في أوقات متقاربة جدًا. القوائم بيها عناصر في تنظيمات تكفيرية وجهادية وأسماء لمتورطي في تنظيمات سياسية وقضايا إرهاب.

العفو الرئاسي تم لأسماء محددة مدروسة. بحيث يصبح هؤلاء الإرهابيين كأنهم قنابل موقوتة ضد المصريين ويصعب التمييز بينهم وبين الناس العاديين. وكل إرهابي منهم بإمكانه أن يفعل كارثة.