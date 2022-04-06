ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني أمام الدينار الليبي

6 أبريل، 2022 11:52 ص
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أخبار ليبيا 24

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية مقارنة بتعاملات الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.68 دينار مقابل 4.67 دينار أمس، في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني 10 دراهم. مسجلا 6.12 دينار مقابل 6.13 دينار أمس.

 وهبط سعر اليورو 10 دراهم إلى 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي اليوم.

وارتفع سعر الريال السعودي 10 دراهم إلى 1.25 دينار مقابل 1.24 دينار أمس، في حين استقر الدرهم الإماراتي عند 1.27 دينار. أما الدينار التونسي عند 1.56 دينار أمس، فيما ثبتت الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند 0.73 دينار.

6 أبريل، 2022 11:52 ص
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