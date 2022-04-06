الشيباني: مقترح إنشاء مكتب للأمم المتحدة لإدارة عوائد النفط آخر مسمار في نعش السيادة الوطنية

أخبار ليبيا 24

حذر عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني من تداعيات مقترح إنشاء مكتب يتبع الأمم المتحدة، لإدارة عوائد النفط الليبي.

وقال الشيباني في تدوينة له على صفحته على فيسبوك، إن مقترح انشاء مكتب يتبع الأمم المتحدة لإدارة عوائد النفط في ليبيا. آخر مسمار يدق في نعش السيادة الوطنية.

وأضاف أن رفض هذا المشروع واجب وطني، من جانب كل “الليبيين” بمختلف طوائفهم ومشاربهم وتياراتهم. مضيفا: لكم في اخوتكم العراق “النفط مقابل الغداء” عبرة وأية.

واختتم: بالآية القرآنية، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

وكان السفير الأمريكي، نورلاند، كشف منتصف مارس الماضي، عن آلية أمريكية مقترحة لإدارة إيرادات النفط. دون أن يكشف ماهيتها آنذاك. قائلا: إن الولايات المتحدة الأمريكية، تقترح آلية قصيرة الأمد بطريقة أكثر تنظيما. وبإشراف مالي أكثر شفافية وستتمتع بشفافية كافية، إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات، بما يمكن من تفسير أي تناقض!!!