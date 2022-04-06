صحيفة فرنسية : أنقرة تضغط على الدبيبة للتخلي عن منصبه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت صحيفة ”لوبينيون“ الفرنسية، عن ضغوط إيجابية تمارسها تركيا على رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة للتخلي عن منصبه.

وذكرت الصحيفة أن تركيا قد تلعب دورا محوريا في حسم الأزمة السياسية الليبية وترجيح كفة حكومة فتحي باشاغا. التي نالت ثقة البرلمان دون أن تتمكن من مباشرة مهامها.

الدبيبة أيامه معدودة

وأضافت في تقرير نشرته أمس الثلاثاء أن أيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة باتت أيامه معدودة .

وأوضحت أن رجل الأعمال، الذي جاء من مصراتة وتولى رئاسة الحكومة الجديدة في 10 مارس 2021. منهيا عشر سنوات من الأزمة السياسية والعسكرية، أصبح على وشك المغادرة، بعد ضغوط وصفتها بالإيجابية تمارسها عليه أنقرة لتسليم السلطة .

الدبيبة في موقف صعب

وأشارت إلى أنه بعد عام من وصوله إلى السلطة بدعم من تركيا وموافقة روسيا والغرب. لم تعد تركيا تدافع عن الدبيبة بنفس الحماسة .

وحسب تقرير الصحيفة الفرنسية، يبدو الدبيبة في موقف صعب لا سيما أنّ أنقرة تبدي تقاربا مع فتحي باشاغا. وتسعى من خلاله إلى فتح خط تواصل مع البرلمان في طبرق شرق البلاد .

ليبيا تغرق في أزمة

وأشارت ”لوبينيون“ إلى أن ليبيا تغرق في أزمة سياسية منذ فشل الانتخابات الرئاسية. التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في ديسمبر الماضي، كجزء من عملية سلام تهدف إلى إعادة توحيد البلاد .

وأردف: لكنها تقف اليوم إزاء حكومتين متنافستين، إحداهما بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا“.

وعين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء من قبل البرلمان المنافس في طبرق، في 10 فبراير الماضي، لكن عبد الحميد الدبيبة، يرفض ترك منصبه وأكد أنه لن يسلم السلطة إلا ”لحكومة منتخبة“.