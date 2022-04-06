تعرف على أغرب مكالمات تلقتها خدمة الإسعاف في الإمارات

أخبار ليبيا 24

قال الإسعاف الوطني في دولة الإمارات، إنه تلقى على رقم الطوارئ ”998“ نحو 44 ألفا و459 بلاغًا خلال الربع الأول من العام الجاري. وإن 40% منها بلاغات وهمية واستفسارات عامة، وفق بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية.

ومن بين الحالات التي أوردها الإسعاف في بيانه: متصلة تطلب من الإسعاف إحضار قطرة عين، وأخرى اتصلت مرات متكررة. وعند وصول الإسعاف رفضت الرد ووضعت هاتفها تحت خاصية عدم الإزعاج.

أقراص الباراسيتامول

ومن بين الاتصالات الغريبة الأخرى مكالمة في الثالثة فجرًا من امرأة تقول فيها لمأمورة الاتصال في مركز العمليات. كنت في حالة من التعب وحين سمعت صوتك ارتحت ولم أعد بحاجة إلى الخدمة الإسعافية. وحالة أخرى غير طارئة يطلب فيها متصل سيارة إسعاف لإيصاله إلى المستشفى لأنه لا يملك أجرة التاكسي .

كان ثمة من اتصل هاتفيًّا بخدمة الإسعاف للإبلاغ عن الحيوانات الضالة أو الرواتب غير المدفوعة. بينما سأل أحد المتصلين بخدمة الإسعاف عن مكان شراء أقراص الباراسيتامول.

وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الإماراتي أحمد صالح الهاجري. إن العامل الزمني في الاستجابة محوري في الحفاظ على حياة المريض أو التقليل من المضاعفات التي قد تهدد حياته. وثوانٍ معدودة قد تكون حاسمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين في حالات الطوارئ. وأحيانًا تكون الفارق بين الحياة والموت. تستقبل مراكز عملياتنا العديد من المكالمات غير الطارئة التي قد تشغل طواقمنا عن حالة حرجة بحاجة إلى تدخل إسعافي فوري. نحن نتعامل مع كل اتصال يرد إلينا كحالة طارئة، لذا من الضروري التذكر بأن الرقم 998 مخصص لحالات الطوارئ. وعدم الاتصال به سوى في الحالات الحرجة، وفي حال عدم التأكد ما إذا كانت الحالة طارئة أم لا فإنه من الضروري عدم التردد بالاتصال“.