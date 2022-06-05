“هورندال” تعلن إعادة افتتاح السفارة البريطانية في ليبيا

5 يونيو، 2022 10:33 م
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السفيرة البريطانية لدى ليبيا
السفيرة البريطانية لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مساء اليوم الأحد، إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في العاصمة طرابلس. معتبرة أن ذلك دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا.

وقالت هورندال في تغريدة لها عبر تويتر “يسعدني الإعلان وبفخر إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية في ليبيا الليلة. هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا”.

مؤكدة أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا.

وأكدت الدبلوماسية البريطانية أن بلادها ستواصل العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا.

إعلان افتتاح السفارة البريطانية، يأتي وسط جهود دبلوماسية قادتها روسيا واليابان مؤخرًا، لإعادة افتتاح سفارتيهما في ليبيا. شريطة توفير الحماية والحراسة، بحسب بيانات حكومية سابقة.

وفيما أعلنت روسيا قبل أيام، أنها ستفتتح سفارتها قريبًا في ليبيا، دون أن تكشف عن موعد محدد لذلك. سارت اليابان على نفس الدرب، مؤكدة أن ناقشت مسائل أمنية وفنية مع المسؤولين.

5 يونيو، 2022 10:33 م
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