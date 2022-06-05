نادية عمران: تصريحات عقيلة صالح في سرت عرقلة الانتخابات والبقاء في المشهد مجلس النواب يدرك جيدا أنه لن يتم التوافق على قاعدة دستورية مؤقتة أو دائمة

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كشفت عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور نادية عمران. أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في سرت عرقلة الانتخابات، والبقاء في المشهد.

وأكدت عمران في تصريحات صحفية. أن الهدف من هذه الصريحات المماطلات والادعاءات أن مشروع الدستور غير توافقي.

واوضحت عضو اللجنة. أن هذا الأمر يعد ضربًا للمسار الدستوري، خاصة أن مجلس النواب يدرك جيدا أنه لن يتم التوافق على قاعدة دستورية مؤقتة أو دائمة.

وأضافت. أن ما جاء من قرارات وتصريحات في اجتماع سرت يصب في خانة التأجيج للأزمة بإعطاء إيحاءات أن هناك مشروعا جديدا سيصاغ، وكل ذلك عار عن الصحة تماما.

وذكرت عمران. أنه كلما ظهرت بوادر استقرار تمت المسارعة بإضفاء عناصر تعمق الانقسام، وتجبر الليبيين على الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. قال خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في سرت إنه سيعمل على صياغة دستور جديد، وسيعرض للاستفتاء قريبا، مطالبا بإزالة الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.