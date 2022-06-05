مرسيدس تكشف عن عيوب صناعة في نحو مليون سيارة مرسيدس تعلن عن مشاكل بنظام الفرامل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قامت شركة صناعة السيارات الألمانية “مرسيدس بنز“، باستدعاء ما يقرب من مليون سيارة قديمة من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت “مرسيدس بنز” أن استدعاء هذه السيارات القديمة يرجع إلى وجود مشاكل محتملة في معزز الفرامل.

وكشفت الشركة عن أن نماذج (BR251) R- class و(BR164) GL,ML، والتي تم إنتاجها بين عامي 2004 و 2015 قد تأثرت.

وأضافت أن حوالي 70 ألفا من هذه السيارات موجودة في ألمانيا.

وقالت “مرسيدس بنز” في بيان لها: “وجدنا أنه في بعض هذه المركبات، يمكن أن تتأثر وظيفة معزز الفرامل بسبب التآكل”.

وأضافت أن هذا قد يؤدي إلى زيادة قوة دواسة الفرامل اللازمة لإبطاء السيارة، أو زيادة مسافة التوقف المحتملة.

ونوهت “مرسيدس بنز” عن أنه ستبدأ عملية الاستدعاء على الفور.

فى الوقت نفسه تنوى شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية “مرسيدس بنز” التخلي عن تصنيع سياراتها الصغيرة، لصالح طرازات أكثر فخامة ورفاهية.

*سيارات فارهة

وأوضحت الشركة أنها تريد التوقف عن إنتاج السيارات الأصغر حجما مثل “إيه كلاس” و”بي كلاس”.

على أساس أن التركيز على الفخامة والرفاهية هو طريق الشركة إلى النمو.

وأشار أولا كالينيوس الرئيس التنفيذي للشركة، في مؤتمر “المستقبل الأخير لقمة السيارات” في لندن إلى هذه الخطوة، معلنا أن الشركة ستعدل محفظة منتجاتها قريبا جدا.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للشركة تحويل أكثر من 75% من الاستثمارات النقدية، إلى قطاع السيارات الأحدث، مثل السيارة الصالون إس كلاس و”مايباخ” و”أيه.إم.جي” فائقة الأداء.

ومنذ تعيين “كالينيوس” رئيسا لمجلس إدارة “مرسيدس بنز” في عام 2019، وهو يقول باستمرار إنه يريد تحويل مرسيدس إلى علامة تجارية فارهة.

وتجري عملية التحول للشركة بالفعل. ورغم أزمة أشباه الموصلات التي تضرب صناعة السيارات في العالم، وحققت أرباحا قياسية في عام 2021.