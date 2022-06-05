كتلة نيابية تبحث مع الدبيبة تنسيق الجهود نحو الانتخابات

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع عدد من أعضاء “كتلة المسار”، التي تضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، تنسيق الجهود لتنفيذ الانتخابات، وفق بيان المكتب الإعلامي للحكومة.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، متابعة الوضع السياسي المحلي وفق الظروف الحالية. وتكثيف التواصل لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

وأكد الدبيبة، الخميس الماضي خلال لقائه عددًا من أعيان المنطقة الغربية، دعم حكومة الوحدة الوطنية. كافة مطالب الحراك المدني لدعم الانتخابات البرلمانية. مشيرا أن الحكومة ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات.