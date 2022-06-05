رشق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان بالبيض

5 يونيو، 2022 10:49 م
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زعيمة اليمين المتطرف
زعيمة اليمين المتطرف

أخبار ليبيا 24

رشق أحد الأشخاص زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان بالبيض خلال جولة ميدانية شمالي البلاد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة رشق فرنسيين لزعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني بالبيض في منطقة سانت أمان شمال فرنسا.

وبمجرد أن أصابت البيضة رأسها، انحنت لوبان، حيث قام حراسها الشخصيون بتغطيتها على الفور وسارعوا لمنع أي حادث آخر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية. قال المتحدث باسم الحزب سيباستيان تشينو “ألقى شخص مهمش كان يقف أمام مكتبنا بيضة في اتجاه مارين لوبان التي كانت محمية وبالتالي لم يصبها شيء”. مشيرا إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها على الفور وأن كل شيء على ما يرام، ولا يوجد أي خدش.

5 يونيو، 2022 10:49 م
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