خمسة أيام..الغرفة الأمنية تمهل المعتدين على خطوط ومسارات النهر الصناعي في بنغازي

أخبارليبيا24

أمهلت غرفة العمليات الأمنية المشكلة بقرار النائب العام جميع المعتدين على مسار النهر الصناعي المغذي لمدينة بنغازي خمسة أيام.

وأضافت الغرفة أن التنبيه يشمل كل المعتدين على خطوط النهر سواء بالبناء فوق الخطوك والمسارات أو ربط توصيلات غير شرعية بالأنابيب الخاصة به.

وأوضحت الغرفة أن هؤلاء المخالفين معرضون لطائلة القانون إن لم يتم إزالة تلك الاعتداءات التي تعرض الأمن المائي للمدينة للخطر.

وأفادت أن قواتها ستقوم نهاية الأسبوع الجاري بعملية واسعة لإزالة جميع ما يعيق إمدادات خط النهر الصناعي وذلك عبر الآليات الثقيلة التي ستمشط كامل خطوط منظومات النهر بإسناد من القوات المسلحة.

وكان النائب العام الصديق الصور أصدر تعليماته بتشكيل غُرفة عمليات لتنفيذ أوامر ضبط وإحضار المطلوبين لدى النيابات العامة.

وكُلف مُدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي برئاسة الغُرفة بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية.

وتكون الغرفة بإسناد وحدات القُوّات المُسلّحة اللواء طارق بن زياد المُعزّز واللواء 106 مُجحفل والشرطة العسكرية.