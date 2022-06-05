خلال لقاء لجنة 5+5..المنفي: التزام كافة الأطراف للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية مهم

أخبارليبيا24

أكد رئيس المجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي – محمد المنفي على أهمية التزام كافة الأطراف لإيجاد حل للأزمة الراهنة للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح المنفي خلال لقاء جمعه مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، عن المنطقة الغربية ، أن الاستحقاق الانتخابي يتطلع إليه كل الشعب الليبي.

وأشاد رئيس المجلس القائد العام في ذات الوقت بجهود اللجنة في دعم المسار السلمي والمحافظة على الاستقرار في البلاد.

وبحث المنفي واللجنة العسكرية ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية وسُبل المحافظة على استمرار حالة التهدئة.

واستعرض أعضاء اللجنة أمام القائد الأعلى، نتائج اجتماع اللجنة بكامل أعضائها، على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بشأن ليبيا الذي استضافته الحكومة الإسبانية برعاية أممية مؤخراً.

وناقش القائد الأعلى للجيش الليبي، عدد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه عمل اللجنة وسُبل حلحلتها، لتتمكن من الاستمرار في أداء أدوارها المناطة بها.