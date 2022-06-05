بنغازي.. حملة تحذير للمُعتدين على مسار النهر الصناعي ومهلة 72 ساعة للإزالة

أخبار ليبيا 24

أطلقت غرفة العمليات الأمنية المُشكلة بقرار النائب العام، اليوم الأحد، حملة تحذير لجميع المُعتدين على مسار النهر الصناعي المُغذي لمدينة بنغازي بمياه الشُرب.

وبحسب بيان بلدية بنغازي حذرت الغرفة أصحاب كل المباني التي بنيت على خط النهر الصناعي. لافتة أنهم مُعرضون لطائلة القانون ويُعرضون الأمن المائي بالمدينة للخطر.

وأعطت الغرفة لأصحاب المباني مُهلة لإزالة تلك الاعتداءات في زمن لا يتجاوز الثلاثة أيام.

ولفتت البلدية أن الغُرفة الأمنية ستقوم نهاية الأسبوع الجاري بعملية واسعة لإزالة جميع ما يُعيق إمدادات خط النهر الصناعي. وذلك بإسناد من الإدارة العامة للبحث الجنائي ومُديرية الأمن والقوات المسلحة العربية الليبية. المُتمثلة في اللواء طارق بن زياد المُعزز واللواء 106 مُجحفل. وبحضور مُختصين من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وبلدية بنغازي وجهاز الحرس البلدي وكتيبة حماية وتأمين مشروع النهر الصناعي.