بعمر الـ84 عاما.. بيل كوسبي يواجه تهم الاعتداء الجنسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انطلقت الأسبوع الماضي دعوى مدنية جديدة أمام إحدى محاكم كاليفورنيا ضد الممثل الأمريكي بيل كوسبي والبالغ من العمر 84 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي.

وكان قد واجه تهمة الاعتداء الجنسي على مراهقة في لوس آنجلوس قبل نحو 50سنة.

بالإضافة إلى عشرات النساء التي اتهمته بالاعتداء الجنسي عليهن.

وتم إدانته في سبتمبر 2018 بالسجن مع النفاذ في تهمة تخدير امرأة دعاها إلى منزله واعتدى عليها.

ولكن المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا أبطلت الحكم العام الماضي لوجود خلل في الإجراء، وأطلقت سراحه.

وقالت “جودي هوث”، المدعية في المحاكمة التي انطلقت الأسبوع الماضي في سانتا مونيكا، إنها تعرضت عام 1975 لاعتداء جنسي من جانب الممثل وكانت تبلغ آنذاك 16 عاماً.

وأشارت “هوث” إلى أنّها قابلت بيل كوسبي في موقع تصوير أحد الأفلام.

وتروي أن الممثل دعاها بعد التصوير إلى نادي التنس الخاص به وجعلها تشرب كمية كبيرة من الكحول.

قبل أن يصطحبها إلى مقر مؤسس مجلة “بلاي بوي” (المعروف بـ”بلاي بوي مانشن”) واعتدي عليها.

ونفى محامو كوسبي أي اعتداء من جانب موكلهم وشككوا في أقوال المدعية “هوث”التي بدأت إفادتها بالإشارة إلى أن الوقائع حصلت عام 1974.

ولم يأمر القاضي كوسبي بالمثول شخصيا أمام المحكمة، ولا يعتزم الممثل المقيم في نيويورك الحضور إلى كاليفورنيا.

وأدلى بشهادته عبر مقطع فيديو مسجل.

وكانت جودي هوث قد رفعت دعوى مدنية في ديسمبر 2014، لكنّ المحكمة علقت الإجراءات بسبب دعوى جنائية كانت مرفوعة ضده في تلك المرحلة.

ولكن إبطال المحكمة حكمها بالسجن مع النفاذ ضد الممثل السنة الماضية أتاح لاستئناف الدعوى المرفوعة من جانب هوث.

– عدد القضايا

ووجهت نحو 60 امرأة علناً تهماً ضد الممثل العجوز بالاعتداء عليهنّ جنسياً مستخدماً على مدى عقود الكحول والحبوب المنومة لاستغلال ضحاياه.

ولكن كوسبي نفى مثل هذه الادعاءات، مؤكدا أن العلاقات الجنسية كانت تحصل برضى الطرف الآخر.

ومن المفترض أن تستمر المحاكمة المعقودة في سانتا مونيكا أسابيع عدة.

ويعرف كوسبي عند الملايين في الولايات المتحدة بلقب “والد أمريكا”.

ولكنه واجه عشرات القضايا في المحاكم بتهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، بعضها يعود إلى ستينات القرن الماضي.