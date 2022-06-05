بطابع رياضي وملامح هجومية..كورولا الجديدة قوية ومميزة

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جعلت شركة تويوتا سيارة Corolla هذا العام أقوى وأكثر تميزا وزودتها بنظام دفع رباعي، حيث أدخلت عليها باقة من التعديلات الجذابة سواء على شكلها الخارجي أو تفاصيلها الداخلية.

السيارة اكتسبت طابعا رياضيا وملامح أكثر هجومية، وحصلت على هيكل هاتشباك أنيق تظهر عليه معالم القوة من خلال شكل فتحاته الهوائية والانحناءات البارزة على الجوانب والعجلات الكبيرة المزود بها.

ولم تطل التعديلات الشكل الخارجي لـ Corolla فقط بل وصلت إلى قمرتها إذ حصلت القمرة على تصميم جديد لواجهة القيادة والمقود وبعض العناصر، وجهزت بشاشات لمسية جديدة بمقاس 7 و8 بوصات، كما حصلت على مساعدات Toyota Safety Sense الإلكترونية من الجيل الثالث.

وجهّزت السيارة أيضا بأنظمة تعليق وفرملة جديدة تساعدها في الحفاظ على الثبات على المنعطفات وأثناء السرعات العالية.

كما زودت بنظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح نسخها المخصصة للأسواق الأمريكية بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 171 حصانا، وتعمل بمنظومتي دفع أمامي ورباعي.

وستطلق من هذه السيارة نسخ بمحركات توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 116 حصانا، ونسخ مجهزة بمنظومات هجينة تعتمد على محركات بنزين ومحركات كهربائية. وذلك وفق موقع روسيا اليوم.