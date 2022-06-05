القبض على قاتل المواطن “فتحي النجار” في بنغازي

5 يونيو، 2022 10:03 م
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القبض على قاتل فتحي النجار
القبض على قاتل فتحي النجار

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن عناصر قسم النجده بنغازي من القبض على قاتل المواطن فتحي سعيد النجار. الذي عثر على جثته مرمية قرب محطة وقود “الفرجاني” بطريق النهر بالمدينة.

وقال رئيس قسم النجدة عميد جمال العمامي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد. إنه بعد البحث والتحري وتتبع هاتف المغدور به تم القبض على القاتل، وضبط سيارته وهاتفه مع الجاني.

ولفت رئيس قسم النجدة  أنه تم الانتقال بالجاني إلى القسم لمباشرة الاستدلال والتحقيق.

وأوضح العمامي، أن النجار قتل بسلاح أبيض، وعُثر على جثته مرمية بطريق النهر وتمت سرقة هاتفه وسيارته التي كان يعمل عليها بعمل إضافي.

5 يونيو، 2022 10:03 م
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