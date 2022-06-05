الصين تطلق “السفينة الإلهية” إلى الفضاء ثلاثة رواد فضاء إلى المحطة الصينية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أطلقت “السفينة الإلهية” اليوم الأحد في بث فضائي عبر التليفزيون الحكومي، عبر مركبة من طراز “لونج مارش-2 إف” تنطلق من مركز “جيوتشيوان” لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين.

ويحمل الصاروخ “شنتشو-14” أو السفينة الإلهية باللغة الصينية وعلى متنها ثلاثة من رواد الفضاء إلى محطتها الفضائية المقرر أن يكتمل بناؤها بحلول نهاية العام.

وبدأ بناء المحطة الفضائية العام الماضي بإطلاق أول وأكبر وحداتها الثلاث “تيانخه” التي تضم أماكن معيشة رواد الفضاء الزائرين.

وسيتم اطلاق الوحدتين الأخريين “نتيان” في يوليو القادم، و”منجتيان” في أكتوبر القادم وذلك للإلتحام مع “تيانخه” لتشكيل هيكل على شكل (T).

وسيقيم قائد بعثة الصين “شنتشو-14” تشن دونج البالغ من العمر(43 عاما) وزميلاه ليو يانج (43 عامًا) وتساي شيوي تشه (46 عامًا) وجميعهم من المجموعة الثانية لرواد الفضاء في الصين.

– 6 أشهر في الفضاء

وسيعملون في المحطة الفضائية لمدة ستة أشهر قبل العودة إلى الأرض في ديسمبر القادم مع وصول طاقم الصين “شنتشو-15”.

وسيشرف الطيار السابق في سلاح الجو الصيني “تشن” مع زميلته “ليو”، التي أصبحت أول رائدة فضاء صينية في عشر سنوات.

كما يشارك “تساي” لأول مرة في مهمة فضائية، على التحام ” نتيان” و”منجتيان” مع الوحدة الأساسية.

وسيقومون بتركيب المعدات داخل وخارج المحطة الفضائية وإجراء مجموعة من الأبحاث العلمية.

وأطلق برنامج الفضاء الطموح أول رائد فضاء له إلى المدار عام 2003، وهبطت مركبات روبوتية على سطح القمر عام 2013.

كما هبطت على سطح المريخ العام الماضي، فيما ناقش المسؤولون في الصين مهمة مأهولة محتملة إلى القمر.

– محطة القصر السماوي

تم إطلاق الوحدة الأساسية لمحطة تيانغونغ أو “القصر السماوي” في أبريل 2021. وتدعو الخطط إلى استكمال البناء هذا العام.

ووبحسب وكالة الأستوشيتد برس، قال هاو إن الوحدة “وينتيان” من المقرر أن تطلق في يوليو وتطلق الوحدة “منغتيان” في أكتوبر.

في وقت سابق، هبط طاقم الرحلة الفضائية شنتشو 13 في صحراء جوبي بالمنطقة الشمالية من منغوليا الداخلية.

يذكر أنه تم استبعاد الصين من محطة الفضاء الدولية بسبب قلق الولايات المتحدة من أن برنامجها الفضائي يديره الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم، جيش التحرير الشعبي