الدبيبة يفتتح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي

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أفتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس السبت ، رفقة رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي ، أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي بمجمع العيادات ببلدية طرابلس.

وشارك الافتتاح عميد بلدية طرابلس ، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ، وعدد من المهتمين بملف المتقاعدين.

والتقى الدبيبة خلال الزيارة بعدد من المتقاعدين ، وأستمع لملاحظاتهم بشان برنامج التأمين الصحي .

كما تابع أعمال التسجيل متسائلا عن أسباب تأخر عملية التسجيل والتي وصلت إلى مايقارب 25‎%‎ فقط من المستهدفين.

في حين تفقد العيادات التخصصية التي ستقوم بالفحص المبدئي لكافة المشتركين.

وعقب الجولة عقد الدبيبة اجتماع فني مع ذوي الاختصاص لمتابعة الخطوات الإجرائية المستهدفة في خطة الصندوق.

وأصدر تعليماته للبدء في المراكز الاخرى في مدن بنغازي ، مصراته ،سبها للقيام بالخطوات الأولى.

وحول مشكلة نقص الوقود، وبالخصوص في بلديات طرابلس الكبرى، عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا لمتابعة مشكلة نقص الوقود في عدد من المحطات.

خصص الاجتماع، وفق بيان اطلعت عليه أخبار ليبيا 24، لمتابعة مشكلة نقص الوقود، في عدد كبير من المحطات.

والذي تسبب في ازدحام شديد، خاصة في بلديات طرابلس الكبرى، إضافة إلى متابعة اللجنة المشكلة. بقرار مجلس الوزراء بشأن وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة، لتسويق النفط، تقريرا بوضع الكميات المصروفة بشركات التوزيع.

مؤكداً توفر الكميات المناسبة من الوقود، كما استمع إلى المشاكل التي تواجه شركات التوزيع.