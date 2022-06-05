استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار وارتفاع اليورو

أخبار ليبيا 24

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع، الخميس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي عند 4.77 دينار، في حين انخفض سعر الجنيه الاسترليني إلى 5.95 دينار. مقابل 5.96 دينار الخميس الماضي، وارتفع سعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.09 دينار.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، بينما ارتفع سعر الدينار التونسي 20 درهما ليسجل 1.56 دينار. بينما انخفض سعر الدرهم الإماراتي 20 درهما ليسجل 1.29 دينار.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.29 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.71 دينار.