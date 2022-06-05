للقضاء على التسول والهجرة غير الشرعية.. اجتماع موسع لكبار المستشارين بديوان وزارة الداخلية

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عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم إجتماع مُوسّع مع كبار الضُباط والمُستشارين بديوان وزارة الداخلية وذلك للشروع بتنفيذ مهام الغُرف الأمنية التي تم تشكيلها بمُوجب قرارَي رقم (409) و(410) من قبل الوكيل.

واكد الاجتماع مباشرة الغُرف الأمنية عملها عقب خِتام الإجتماع الذي إنعقد أمس السبت تحت عنوان ضبط الأمن داخل نطاق بلديات ” وردامة. الساحل. البيضاء. جردس العبيد. المرج. توكرة “.

ونوهت أن الاجتماع يأتي للقضاء على ظاهرة التسوّل ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومُداهمة أوكار العصابات والخارجين عن القانون.

وفي سياق متصل بدأت غرفة العمليات الأمنية، بالتعاون مع اللواء طارق بن زياد المعزز، في إزالة جميع الأكشاك التي تتخذ لبيع المخدرات في منطقة بوهديمة في بنغازي.

في حين تعمل غرفة العمليات الأمنية، تحت إشراف النائب العام المستشار الصديق الصور.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي إن هذا العمل ينفذ بإسناد من اللواء طارق بن زياد المعزز وتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأضافت، أن غرفة العمليات الأمنية، التي يترأسها مدير إدارة البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي.

ونبهت جميع أصحاب الأكشاك المخالفة في عموم ليبيا بضرورة إزالة تلك الأكشاك قبل تعرضهم المساءلة القانونية.

وأكدت الإدارة، في بيان، إن عمليات الغرفة التي انطلقت اليوم في بوهديمة لن تتوقف إلا بعد القضاء على تلك الظاهرة.

في حين أضافت، أن غرفة العمليات الأمنية تطالب جميع المطلوبين بتسليم أنفسهم طواعية.

قبل أن تطالهم عمليات القبض التي باشرت فيها الغرفة بشكل رسمي.