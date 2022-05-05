مارك زوكربيرج يتحدث عن مشروع جديد لنظارات ذكية

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أثار، مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مشروعًا جديدًا للنظارات الذكية مع ايسيلور لوكسوتيكا، حيث نشر صورة لرئيس شركة النظارات وهو يرتدي نموذجًا أوليًا لمعصم مصمم لتوجيه الأجهزة الأخرى.

وقال زوكربيرج، “من الرائع أن أعود إلى ميلان لمناقشة خطط النظارات الذكية الجديدة مع ليوناردو ديل فيكيو وفريق ايسيلور لوكسوتيكا. هنا يستخدم ليوناردو نموذجًا أوليًا لواجهة “إي أم جي” التي ستتيح لك في النهاية التحكم في نظاراتك والأجهزة الأخرى”.

وأنهى زوكربيرج، على فيسبوك، رسالته برمز تعبيري بوجه مبتسم يرتدي نظارة شمسية.

وقالت شركة فيسبوك التي غيرت اسمها إلى ميتا بلاتفورمز في أكتوبر الماضي، إنها تخطط لتطوير سوار معصم يتحكم في نظارات الواقع المعزز، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع عالم افتراضي باستخدام حركات الأصابع.

وقالت إن مارك زوكربيرج كان في ميلانو لمناقشة خطط نظارات ذكية جديدة مع شركة النظارات.

وفي عام 2020، أعلنت شركة ايسيلور لوكسوتيكا وميتا بلاتفورمز عن تعاون متعدد السنوات لتطوير نظارات ذكية.

ويبيعون حاليًا إطارات “راي بان ستوريس” مثل طراز “راي بان واي فير” الكلاسيكي المدمج مع التكنولوجيا. مما يسمح لمرتديها بالتقاط الصور والاستماع إلى الموسيقى والمكالمات، بدءًا من 299 دولارًا أمريكيًا.