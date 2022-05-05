فرنسا ستزيد مساعداتها المالية لأوكرانيا بمقدار 300 مليون دولار

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قال، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب بالفيديو أمام مؤتمر دولي للمانحين في وارسو، إن فرنسا ستزيد إجمالي مساعدتها المالية لأوكرانيا هذا العام إلى ملياري دولار من 1.7 مليار.

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة أوكرانيا في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للغزو الروسي. وتستضيفه بولندا والسويد، بالتعاون مع رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

وقال ماكرون، إن الاحتياجات الإنسانية للسكان والوضع الاقتصادي للبلاد يستدعيان من المجتمع الدولي بذل جهد جديد يلبي الاحتياجات المرتبطة بتدمير البنية التحتية المدنية.

دعم أوكرانيا

وكانت مجموعة من دول أوروبا الوسطى والشرقية دعت في وقت سابق إلى إنشاء صندوق جديد للاتحاد الأوروبي. للمساعدة في تغطية تكاليف الرعاية الصحية للاجئين الأوكرانيين.

كما يدعو الاقتراح المشترك، الذي تقدمت به 11 دولة في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى المساهمة. في إنشاء صندوق مخصص على مستوى الاتحاد الأوروبي لتغطية “الجهد المالي الضخم” لتوفير الرعاية الصحية للأوكرانيين الذين فروا من الغزو الروسي.

وتقول حكومة بولندا إن احتياجات أوكرانيا ضخمة، كما أوضحت “على الرغم من التبرعات التي تم منحها بالفعل. سبب الحجم الكبير للأضرار الناجمة عن الحرب ، فإن ملايين الأوكرانيين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة”. وأعلنت بولندا تقديم 100 مليون دولار إضافي مساعدات لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في رسالة بالفيديو اليوم السبت إن ألمانيا ستقدم 425 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية وتنموية لأوكرانيا والدول المجاورة لها.

وأكد أنه إضافة إلى ذلك سيكون هناك دعم طبي بقيمة 70 مليون يورو، مبينا بالقول: “ألمانيا تقف إلى جانب أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية، إن بلادها ستقدم دعما لدول شرق أوروبا التي تواجه تدفق اللاجئين عليها وخاصة بولندا بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، مضيفة أنها على اتصال بالحكومة البولندية والمفوضية الأوروبية.

كما قال الكرملين، اليوم الخميس، إنه يدرك جيدا، أن الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى في حلف شمال الأطلسي. تزود الجيش الأوكراني بمعلومات استخباراتية. كما أكد أن هذا لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها.

جاء ذلك في تعقيب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد. بأن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل قادة عسكريين روس.