غرق قبالة سواحل طبرق..جثة أحد ركاب القارب المنكوب تغادر إلى مصر

أخبارليبيا24- خاص

كشف رئيس مكتب الإنقاذ البحري. لفرع أمن السواحل طبرق. نقيب عبدالسلام شحاتة. أن جثمان أحد ركاب القارب المنكوب التي غرقت قبالة سواحل المدينة غادرت إلى مصر.

وأضاف شحاتة. أن جثة المهاجر رقم 21 التي عثر عليها على شاطئ الخشيبة بمنطقة كمبوت ثاني أيام عيد الفطر المبارك. غاردت إلى مصر عبر منفذ أمساعد بعد تم التعرف عليه من خلال ملابسه .

وأوضح رئيس المكتب أن اسم المهاجر شريف منصور أبو ناصر من مواليد 20 يوليو 1998 من منطقة الجزيرة الخضراء مركز مطيوس.

وأفاد أنه تم نقله في سيارة إسعاف خاصة يرافقه أحد أفراد الجالية المصرية والذي يقطن بنفس المنطقة التي يقطن بها المهاجر .

وذكر شحاتة أن هذه الجثة قد تم الإبلاغ عنها في منتصف رمضان عن طريق راعي بمنطقة كمبوت. وعندما تم التحرك لانتشالها اختفت تحت أكوام الأعشاب البحرية أو مايعرف بـ (التفش).

ورجح رئيس المكتب أنه بعد أن تغير الطقس واختفاء الأعشاب البحرية ظهرت الجثة مرة أخرى ثاني أيام العيد وتم انتشالها وهي هذه الجثة.

ولفت شحاته إلى أن عدد الجثث التي عثر عليها حتى الآن 21 جثة كلها من الجنسية المصرية. باستثناء واحد سوري الجنسية.

يشار إلى أن مركب مهاجرين قد غرق في الثاني عشر من شهر مارس الماضي قبالة شواطئ طبرق الشرقية كان يحمل أكثر من 25 مهاجر عثر على 6 أحياء منهم 5 مصريين وواحد سوري.