بنسبة وصلت 90%..مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع طرابلس الاستعجالي

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تفقد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أمس الأربعاء مشروع محة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي وذلك في جولة ميدانية أكد المجلس أنها تأتي في إطار سعي الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية

وبحسب الصفحة الرسمية للشركة العامة للكهرباء على الفيسبوك فقد أطلع المجلس. على اخر تطورات المشروع والوقوف على الأعمال النهائية الجارية بالمشروع.

في حين أوضح المجلس أن نسب انجاز المشروع وصلت إلى ما يزيد على 90 % وأنه سيوفر. تغطية جزء كبير من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية والتي تعمل الشركة. جاهدة لاستكماله قريباً .

وفي سياق متصل قالت الشركة العامة للكهرباء الثلاثاء الماضي عبر صفتحها الرسمية بالفيسبوك إنه بعد جهود كبيرة ومتواصلة قامت بها الإدارة العليا للشركة العامة للكهرباء ومتابعة الإدارة العامة للإنتاج لتحسين والرفع من قدرات محطات الانتاج تم بفضل الله ثم بجهود كل العاملين الدخول بالوحدة الأولى بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

في حين أوضحت الشركة أن الدورة المزدوجة ذات قدرة إنتاجية تبلغ 120 ميجاوات ودخلت بالفعل على الشبكة العامة وذلك عقب الإنتهاء من أعمال استبدال عمود مولد الوحدة وإجراء الإختبارات اللازمة .

وأكدت الشركة أنه سيتم لاحقاً الدخول بمولد البخار الخاص بالوحدة بقدرة 50 ميجاوات على الشبكة .

في حين قدمت الشكر لكل من ساهم في انجاز العمل، فضلا عن تقديمها الشكر للشركة الهندية. التي قامت بتنفيذ الأعمال وكذلك الشكر لشركة الجيك للطاقة والإدارة العامة. للإنتاج وإدارة محطة كهرباء شمال بنغازي وطاقمها الفني على جهودهم المبذولة والمتواصلة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية .