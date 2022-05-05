ضبط متهم بسرقة منزل في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص من ذوي السوابق، سرق منزل مواطن في المدينة.

وقالت المديرية في بيان لها الأربعاء أن مواطنا تقدم بشكوى مفادها سرقة مجهول محتويات منزله بمنطقة شارع عشرين.

وقال البيان أن أعضاء التحريات توصلوا إلى هوية المتهم؛ حيث اتضح أنه مقيم في المنطقة نفسها. ويبيع بعض المسروقات في سوق ” اجنيهين”.

وأضاف البيان أنه بإعداد كمين محكم له خلال تجوله في المنطقة، قبض رجال الأمن على المتهم.. الذي اعترف بالسطو على منزل الشاكي، وسلب ثلاث أسطوانات غاز طهي وشاشة عرض مرئي وجهاز “بلايستيشن” وعدة بلاط. وقد اتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.