شيفروليه تحول سيارتها “كورفيت” إلى كهربية بالكامل

أخبار ليبيا 24

كشفت “شيفروليه”، عملاقة صناعة السيارات الأمريكية النقاب عن خطط طموحة بشأن تحويل سيارتها الرياضية الأيقونية “كورفيت”، إلى الطاقة الكهربية بالكامل. عبر توفير نسختين جديدتين من سيارات كورفيت، واحدة مزوَّدة بتقنية الطاقة الكهربائية وأخرى كهربائية بالكامل.

ويشهد الطراز الأطول إنتاجًا بين كل السيارات الموجودة على الطرقات اليوم. واحدة من أهم التحوّلات الأساسية في تاريخه الطويل، ألا وهي التحوّل لأن يصبح كهربائيًّا.

فبالإضافة إلى “شيفروليه كورفيت Z06” الجديدة والإصدارات المستقبلية الأخرى العاملة بالغاز. ستقوم ’شفروليه‘ قريبًا بتوفير نسختين جديدتين من ’كورفيت‘، واحدة مزوَّدة بتقنية الطاقة الكهربائية وأخرى كهربائية بالكامل، بالارتكاز على نظام بطارية ’آلتيوم‘.

وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل والتوافر في السوق بموعد لاحق. لكن من المتوقَّع أن تصل ’كورفيت‘ المزوَّدة بتقنية الطاقة الكهربائية إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر من العام 2023.

ورغم أنه لم يتم الإعلان عن التفاصيل، فإن عشّاق الأداء العالي يعلمون جيدًا أن هذه السيارات ستكون استثنائية. فكل ’كورفيت‘ جديدة كانت أفضل من تلك التي سبقتها، وهذه الطرازات الجديدة لن تحيد عن هذا الخط. ففريق هندسة ’كورفيت‘. المتواجد ضمن المساحة المخصَّصة للمركبات الكهربائية في وارن بولاية ميشيجان، سيتابع التركيز على كل ما حقّقه للآن. إلى جانب الاستمرار بجعل ’كورفيت‘ ثورية أكثر.

علاوة على هذا، أعلنت ’جنرال موتورز‘ أيضًا عن نظام استعادة الطاقة لمنصّة ’آلتيوم‘، وهو عبارة عن نظام مبتكَر ضمن السيارة. حاصل على براءة اختراع، ويستفيد من الحرارة الناتجة عن بطاريات المركبة الكهربائية لاستخدامها في تدفئة المقصورة، وتوفير ظروف شحن أكثر فعالية. وحتى زيادة تسارع المركبة. كما أنه قادر على تعزيز مدى قيادة المركبة بنسبة 10 % تقريبًا.

كل هذا في الواقع يشكّل مثالاً بارزًا حول أهمية تطوير منصّة للمركبات الكهربائية من نقطة الصفر، مثل ’آليتوم‘. والتي يمكن أن تتيح بكل يسر خصائص فريدة ليس من السهل توفيرها عبر عملية إعادة التجهيز.

سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول ’كورفيت‘ المزودة بتقنية الطاقة الكهربائية و’كورفيت‘ الكهربائية بالكامل في موعد قريب.