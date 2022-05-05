رياح مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة..تقرير حالة الطقس للأيام القادمة

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أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 05/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا، وتؤثر تدريجيا من مساء اليوم على الخليج وسهل بنغازي وباقي مناطق يوم الغد، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبياً صباح اليوم على المناطق الشرقية.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي مابين (29-37)مْ، وتسجل علي مناطق الجبل الاخضر وأقصي الساحل الشرقي مابين (20-23)مْ، وتتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين (35-40)مْ.

بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي على المنطقة الشمال الغربي خاصة الساحلية بداية من يوم الغد والجنوب الغربي يوم السبت.

وتتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي مصحوب برياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة بينما تكون الأجواء معتدلة نسبياً اليوم الأربعاء على مناطق الشمال الجنوب الشرقي.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت. سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية.. إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية. إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.. تنشط بدايةً من مساء اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين(28-34)مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الغد. علي أغلب المناطق. ثم تعود للانخفاض يوم الجمعة خاصة علي المناطق. الساحلية.

أما الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.