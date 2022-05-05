تحذير من هيئة السلامة الوطنية طرابلس هذه تفاصيله

أخبار ليبيا 24

حذّرت، هيئة السلامة الوطنية بطرابلس، اليوم الخميس، من ركن السيارات تحت الأشجار وبالقرب من أشجار النخيل، وذلك في إشارة إلى سوء الأحوال الجوية التي تشهدها، اليوم المناطق الغربية لليبيا.

وفي منشور على فيسبوك، كتب الهيئة: “للإخوة المواطنين.. إزالة كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل والشرف وعدم ركن سياراتكم تحت الأشجار وبالقرب من أشجار النخيل نسأل الله السلامة للجميع”.

وتشهد المناطق الغربية، من بينها طرابلس، هذا اليوم، تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن هذه الأجواء ستؤثر تدريجيًا من مساء اليوم على الخليج وسهل بنغازي. وباقي مناطق يوم الغد، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبيا صباح اليوم على المناطق الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ما بين (29-37) مئوية وتسجل على مناطق الجبل الأخضر. وأقصي الساحل الشرقي ما بين (20-23) مئوية، وتتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (35-40) مئوية.

وأضاف، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا تدريجيًا على المنطقة الشمال الغربي خاصة الساحلية بداية من يوم الغد والجنوب الغربي يوم السبت.