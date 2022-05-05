بفأس ومقص وقطعة حديدية.. أخ يقتل شقيقه تحت تأثير الخمر في أول أيام العيد في ضواحي بنغازي

أخبار ليبيا 24

شهد أول أيام عيد الفطر المبارك جريمة مروعة انتهت بقتل شخص لشقيقه عمدًا بواسطة أدوات حادة وقام بإسعافه وإخفاء الأدوات المُستخدمة في الجريمة لتضليل العدالة.

وذكرت مديرية أمن بنغازي، أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي تلقت معلومات في أول ايام عيد الفطر المُبارك مفادها دخول شخص مُتوفي لمستشفى الجلاء وعليه آثار تعذيب وكسور.

وأضافت، على الفور أصدر رئيس قسم التحريات العامة تعليماته بانتقال أعضاء التحريات وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة.

وقالت، تم انتقال أعضاء التحريات إلى مستشفى الجلاء وتم التعرف على هوية الشخص المتوفي.ويدعى (ح.و.ح) من مواليد 1967 ليبي الجنسية، وبسؤال الساعف اتضح أنه شقيقه (م.و.ح) من مواليد 1962ليبي الجنسية.

وأضافت، أنه بسؤال الساعف قال إنه وجد شقيقه ممددًا على الأرض وتغطي جسمه الدماء،. فقام باستيقاف مركبة وإسعافه إلى مستشفى الجلاء، بيد أن أعضاء التحريات لاحظوا عليه علامات الارتباك. وكانت تفوح منه رائحة يشتبه بأنها تكون رائحة الخمر.

وعلى الفور أصدر رئيس التحريات تعليماته بضبطه والانتقال به إلى القسم. كما قالت المديرية إن بالاستدلال معه وبالضغط عليه اعترف بقتله لشقيقه، حيث ذكر بأن الواقعة حدثت بمنطقة سيدي خليفة.

وذكرت المديرية، أن الجاني قام -قبل ارتكاب الجريمة- بالانتقال إلى منطقة بوهديمة وشراء المواد المسكرة ومن ثم عاد إلى المنزل بمنطقة سيدي خليفة، حيث كان شقيقه المجني عليه في انتظاره.

وأضافت، أن الشقيقين- بحسب اعترافات الجاني- شربا المواد المسكرة صبيحة عيد الفطر المبارك،. وحدثت بينهما مشادة كلامية، انتهت إلى حدوث اشتباك بالأيدي،. وقام الجاني بأخذ قطعة حديدية تستخدم في البناء(قانطة). كما ضرب شقيقه بعدة ضربات أفقدته الوعي ومن ثم أخذ فأسا وقام بكسر رجل المجني عليه وقام بطعنه عدة طعنات بواسطة مقص، مما تسبب في وفاته.

كما قالت المديرية، إن الجاني قام بدفن الأدوات المستخدمة في الجريمة وقام بجر جثة شقيقه خارج المنزل وإسعاف،. للتستر على جريمته.