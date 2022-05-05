النيجر: توقيف إرهابي ليبي الجنسية وضبط أسلحة متنوعة

أخبار ليبيا 24

أعلن جيش النيجر، اعتقال إرهابي ليبي الجنسية وضبط عدة مركبات. اخترقت حدود البلاد إلى جانب كمية من الذخيرة والأسلحة.

وأكدت النشرة الأسبوعية، لمديرية الإعلام التابعة لجيش النيجر، أن العمليات الأمنية التي جرت خلال الأسبوع الماضي. أدت إلى توقيف 10 آليات مركبات قادمة من ليبيا، فضلا عن اعتقال 6 مسلحين ببنادق. كانوا على متن خمس دراجات نارية وشاحنة محملة بثمانية آلاف لتر من الديزل المغشوش إلى جانب اعتقال شخص ليبي الجنسية. ينتمي إلى جماعة إرهابية مسلحة.

جدير بالذكر، أن الجنوب الليبي وعلى مدى أكثر من 10 سنوات مضت، هو مصدر للفوضى وتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر. ووكر للكثير من الجماعات الجهادية والإرهابية. وهو ما اشتكت منه العديد من دول جوار ليبيا، أكثر من مرة ومنها النيجر، علاوة على انتشار الميليشيات والمجموعات المسلحة.