النيجر.. اعتقال إرهابي ليبي وضبط مركبات اخترقت الحدود مع ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد الجيش النيجيري اعتقال إرهابي ليبي الجنسية، لافتا إلى ضبط عدة مركبات اخترقت حدود البلاد إلى جانب كمية من الذخيرة والأسلحة.

وقال الجيش في بيان له أن العمليات الأمنية التي جرت خلال الأسبوع الماضي أدت إلى توقيف عشر آليات قادمة من ليبيا.. بالإضافة إلى اعتقال ستة مسلحين ببنادق من طراز “ا كا 47”.. لافتة أنهم كانوا على متن خمس دراجات نارية وشاحنة محملة بثمانية آلاف لتر من الديزل المغشوش.. إلى جانب اعتقال شخص ليبي الجنسية ينتمي إلى جماعة إرهابية مسلحة. كما تمكنت العمليات التي نفذت خلال الفترة نفسها من استعادة مركبتين حملهما قطاع الطرق المسلحين.

وكانت وزارة الداخلية النيجيرية سجلت مصادرة 350 قطعة سلاح خلال عام واحد.. كما جرى ضبط نحو 50 ألف صندوق ذخيرة، و325 كيلوغراما من القنب الهندي.

يذكر أن النيجر تعاني عبر حدودها من انتهاك التنظيمات الإرهابية إضافة إلى الجماعات المسلحة وقطاع الطرق الذين ينتشرون جنوب ليبيا.