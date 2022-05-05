الداخلية تعلن القبض على شخص مصري متهم بقتل ليبي

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة الوحدة، تفاصيل واقعة القتل، التي حدثت قبل نحو أسبوع، بميدان الشهداء بطرابلس. وراح ضحيتها المواطن، عبد الكريم ابوبكر حقار، نتيجة تعرضه للطعن، بسلاح أبيض نوع سكين. من قبل المدعو أحمد يونس، مصري الجنسية وفراره.

وقالت الداخلية في بيان، إنه من خلال التحري وجمع المعلومات حول الواقعة، تمكن أعضاء التحري والقبض. من ضبط شريك الجاني في واقعة القتل المدعو، محمود سامي السيد، مصري الجنسية الجمعة الماضية.

وبالتحقيق معه، اعترف بأن صديقه أحمد يونس، قام بارتكابه واقعة القتل، وهو الان يحاول الفرار لمصر.

تم أخذ اقواله والتعميم على الجهات الأمنية بالمعلومات حول الجاني، وإحالة شريكه الى جهات الاختصاص. وفي وقت لاحق تم ضبط الجاني بمنفذ امساعد البري، من قبل الأجهزة الأمنية أثناء محاولته الهروب لمصر، وفق بيان الداخلية.