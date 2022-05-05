سيبابلاست التونسية تفشل في الحجز على أصول ليبية في فرنسا

أخبارليبيا24_متابعات

منعت المؤسسة الليبية للاستثمار شركة “سيبابلاست” التونسية من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية.

الشركة أوضحت في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك إن غرفة التحكيم بتونس أصدرت حكم تحكيمي عام 2014 ضد الدولة الليبية لصالح الشركة التونسية، ليصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس في 2021 أمر حجز تنفيذاً للحكم التحكيمي’

وقد استلمت المؤسسة الليبية للاستثمار إخطاراً بالحجز على أصولها في فرنسا العام الماضي، ورفضت التنفيذ من خلال تقديم دفاعها أمام المحكمة الابتدائية باريس، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم،

ونجحت المؤسسة الليبية للاسثمار بالحصول على حكم بإلغاء الحجوزات التي تم إيقاعها ضد المؤسسة الليبي للاستثمار أمام محكمة باريس الابتدائية.

وفي سياق متصل عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعها الأول لعام 2022 على مستوى مجموعة شركاتها المنتشرة عبر العالم.

في حين خلص الاجتماع إلى التأكيد على تنفيذ استراتيجية المؤسسة الرامية إلى الحوكمة والإصلاح الإداري. والشفافية، بالإضافة إلى دعم تنفيذ مشروع القوائم المالية المجمعة للمؤسسة. وفق المعايير الدولية للإبلاغ المالي IFRS، حسب ما جاء في منشور للمؤسسة. على صفحتها الرسمية.

كما نتج عن الاجتماع مجموعة توصيات وقرارات تمثل أهمها بإعداد كوادر فنية مؤهلة. لإعداد القوائم المالية المجمعة بشكل دوري، إضافة للتأكيد على مبدأ الشفافية. والامتثال لنظام العقوبات، وتوحيد اللوائح والسياسات المحاسبية على مستوى المجموعة.

في حين يذكر أن الاجتماع قد تم بحضور ممثلين عن أكثر من 120 شركة من مدراء عامين ومحاسبين وماليين من مختلف الشركات العاملة خارج ليبيا.