مصادر لـ”أخبارليبيا24″: اشتباكات طرابلس بين النواصي ودعم الاستقرار

5 أبريل، 2022 12:30 ص
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اشتباكات طرابلس_صورة متداولة
اشتباكات طرابلس_صورة متداولة

أخبارليبيا24- خاص

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الإثنين. اشتباكات مسلحة قرب مبنى الجوازات بشارع الصريم.

وقالت مصادر محلية متطابقة لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الاشتباكات كانت بين مسلحون يتبعون لكتيبة النواصي وآخرين يتبعون جهاز دعم الاستقرار”.

وأوضحت المصادر، أنه تم استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الاشتباكات. وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي صوراً لدخان متصاعد بمحيط منطقة الاشتباكات.

وفي السياق ذاته. نفى مسؤول الإعلام بجهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي لـ”أخبارليبيا24″. الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للجهاز، والتي تفيد بسقوط قتيلين اثنين جراء الاشتباكات المسلحة.

ودعا علي. جميع العاملين بوسائل الإعلام عدم نقل الأخبار عن جهاز الإسعاف والطورائ دون الرجوع إلى الجهاز بشكل مباشرة، والتواصل مع مكتب الإعلام.

يذكر أنه حتى هذة اللحظة لم تنشر وزارة الداخلية بياناً توضيحياً بخصوص الاشتباكات. فيما لم تعلن الجهات المختصة أي تفاصيل عن الواقعة.

5 أبريل، 2022 12:30 ص
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