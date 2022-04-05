مايكروسوفت تطلق تطبيقًا ليسهل اقتران الحواسب بالهواتف الذكية

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أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تطبيق جديد صمم ليسهل اقتران الحواسب بالهواتف الذكية.

وأضافت الشركة أن التطبيق الجديد Phone Link حصل على تغييرات وميزات عديدة مقارنة بالتطبيقات الشبيهة التي أطلقتها سابقا.

وأوضحت شركة مايكروسوفت أنه يمكن الاعتماد على التطبيق بسهولة لاقران الحواسب مع أجهزة الهاتف عبر رموز الاستجابة السريعة “QR“.

ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الملفات الموجودة في هواتفهم من خلال الكمبيوتر بشكل لاسلكي. والتحكم بتلك الملفات وتعديلها أو نقلها من الهاتف إلى الكمبيوتر بشكل سريع.

كما يمكن من خلاله الرد أو إجراء المكالمات الهاتفية عبر جهاز الحواسب المقترنة بالهواتف.

وأكدت مايكروسوفت أن تطبيقها الجديد متاح حاليا بصورة تجريبية لعدد من الهواتف الذكية والحواسب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.