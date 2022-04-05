كيف أضاف “إيلون ماسك” 15 مليار دولار لثروته في 24 ساعة؟

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قفزت ثروة “إيلون ماسك” أغنى رجل في العالم، لأكثر من 15 مليار دولار في يوم واحد، بعد استحواذه على 9.2% من منصة تويتر. ليصبح أكبر مساهمي الشركة متفوقًا على مؤسسها الأمريكي “جاك دورسي”. هذا إلى جانب ارتفع سهم شركة تسلا بأكثر من 5.6% ليتجاوز سعره 1145 دولارًا، لتناهز ثروة ماسك 300 مليار دولار.

ومع كشف ماسك عن صفقة الشراء الجديدة، قفزت أسهم “تويتر” بنسبة 28% خلال جلسة واحدة. وهذا يعني أن ماسك أضاف أكثر من 800 مليون دولار إلى ثروته. بعد الإفصاح عن الصفقة خاصة مع امتلاكه لـ 73.5 مليون سهم في “تويتر”، بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار.

وسبق أن توقعت دراسة لـ”Tipalti Approve”، أن يصبح مؤسس شركتي تيسلا وسبيس إكس. أول تريليونير في العالم بحلول عام 2024، مع استمرار مراكمة ثروته الخاصة وبيعه لأسهمه وممتلكاته الشخصية.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط الزيادة السنوية في ثروة ماسك وصل لـ 129%، منذ عام 2017 وحتى وقتنا الحالي. وفي حال استمرار الزيادة على وتيرتها سيدخل ماسك نادي تريليون دولار في عامين فقط بثروة 1.38 تريليون دولار بعمر 52 عامًا.