عون: مقترحات أن تصبح ليبيا بديلا لروسيا في تصدير الغاز كلام “أجوف”

5 أبريل، 2022 5:05 م
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وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون

أخبارليبيا24

قال وزير النفط محمد عون. إن المقترحات الأمريكية بشأن آلية لإدارة عائدات النفط لحين الفصل في الانقسام الحكومي هي تدخلات غير مقبولة.

وأضاف عون في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” أن الحديث بأن تصبح ليبيا بديلا عن روسيا في تصدير الغاز إلى أوروبا  كلام أجوف.

وتابع وزير الفط في تصريحاته :”من يردد هذا الحديث يحاول بيع الأوهام أو مغازلة أطراف دولية لا أكثر”.

واعتبر عون هذه التدخلات الخارجية بأنها غير مقبولة، وتمس بكرامة  ليبيا وانتقاصًا من سيادتها.

وقال :”إذا كان هدف هذا المقترح الأمريكي أو الأوروبي أو الأممي. عدم إطالة الصراع، أو منع تطوره بكف يد الأطراف المتصارعة عن عوائد النفط، فهذا الهدف يمكن تحقيقه بأن تتوقف الدول المتدخلة في شوؤننا عن ذلك.

وأكد وزير النفط أن تعمق الصراع حول السلطة التنفيذية لن يؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الثقة بقطاع النفط الوطني.

ورأى أن قدرة ليبيا على تصدير كميات كافية من الطاقة تسهم في علاج أزمة الطاقة بأوروبا ترتهن بتطوير عدد من الحقول النفطية والغازية المكتشفة منذ فترة.

5 أبريل، 2022 5:05 م
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