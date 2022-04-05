طائرة إيرباص عملاقة تعمل بزيت الطبخ ؟

أخبار ليبيا 24

أحدثت طائرة إيرباص A380، طفرة في عالم الطيران، عقب إكمالها لرحلة طيران كاملة تجاوزت 3 ساعات .. مستخدمة وقودًا مستخلصًا من زيوت الطهى والدهون والنفايات الخضراء والمحاصيل غير الغذائية.

وملأت أكبر طائرة ركاب في العالم خزينة وقودها بـ 27 طنًا من وقود الطيران المستدام (SAF) .. من مطار بلانياك في تولوز منهية رحلتها في مطار نيس، وتعد الرحلة الأولي من نوعها بالعالم التي يستعان فيها بوقود SAF بنسبة 100%.

ويساعد الوقود المستدام في تخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 80%.. كما يمكن إنتاجه صناعيا عبر عملية تلتقط الكربون من الهواء.

وزودت الطائرة بمحرك ترنت 900، قدم أداء مثاليًا لعملية حرق الوقود المستدام، وسبق أن تعهدت إيرباص .. بتحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2050.