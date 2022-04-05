ضبط 40 شخص من جنسيات أفريقية بأوكار عصابات الاتجار بالبشر في صبراتة

5 أبريل، 2022 12:26 م
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مديرية أمن صبراتة
مديرية أمن صبراتة

أخبار ليبيا 24

أكدت مديرية أمن صبراتة، إنه تم تأمين نقل عدد (40) شخص من جنسيات إفريقية مختلفة. بعد أن تم ضبطهم بأحد أوكار عصابات الاتجار بالبشر، إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأردفت مديرية  أمن صبراتة، في بيان لها، إنه سيتم إيداعهم بأحد مراكز الإيواء بطرابلس.

جدير بالذكر، ووفقا لدراسات حقوقية عدة، فقد تنامت ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا، خصوصا في ظل الحالة الأمنية الهشة. التي جعلت المناخ خصبا في ليبيا لـ “المافيات” العاملة فيها.

علاوة على قِدم التشريعات والقوانين المتخذة تجاهها. علاوة على تعرض ضحايا الاتجار بالبشر، إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. من خلال تعرضهم للاغتصاب، وبيعهم كعبيد على غرار ما يحدث مع العديد من الأطفال.

5 أبريل، 2022 12:26 م
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