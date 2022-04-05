زيلينسكي: روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

أخبار ليبيا24

وصف، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمته أمام اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن بعد اليوم الثلاثاء، الفظائع المزعومة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة عندما غادرت القوات الروسية مناطق في شمال أوكرانيا بأنها أفظع جرائم حرم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي, أمام مجلس الأمن: “إن روسيا ارتكبت أفظع جرائم الحرب نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”،. مضيفًا أن “روسيا تريد تحويل أوكرانيا إلى عبيد صامتين”.

واقترح زيلينسكي، إنشاء محكمة للروس الذين أمروا أو ارتكبوا جرائم حرب مماثلة لمحاكمات نورمبرغ في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة.

وذكرت السلطات والصحفيين الأوكرانيين أن هناك أدلة على وقوع إصابات مدنية على نطاق واسع في بوتشا،. وهي منطقة ضواحي شمال غرب كييف.

ووصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الخسائر بأنها دليل على “حملة متعمدة للقتل والتعذيب والاغتصاب وليس فعلا عشوائيا لوحدة مارقة”.

ودعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإثنين، إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أعمال العنف التي وصفها بأنها جريمة حرب.

من جانبها أكدت روسيا مرارًا أن أعمال العنف قد ارتُكبت بعد مغادرة قواتها المنطقة. لكن بلينكين قال اليوم الثلاثاء، إن التقارير عن الفظائع التي ارتكبها الروس “أكثر من مصداقية”.

وزعم زيلينسكي، أن القوات الروسية فتشت وقتلت “أي شخص خدم بلادنا”، بما في ذلك عائلات بأكملها، وأعدمت العديد من الأشخاص في الشارع.

وادعى زيلينسكي، أن أشخاصًا آخرين أُلقي بهم في الآبار، وتمت إزالة أطرافهم أو ألسنتهم. وأضاف أن العالم لم يشهد بعد المدى الكامل للوحشية.