مليشيا دعم الاستقرار: اشتباكات الصريم خلاف بسيط بين الأشقاء

أخبار ليبيا 24

وصف جهاز دعم الاستقرار التابع لـ “المجلس الرئاسي” المنتهي ولايته الاشتباكات العنيفة التي وقعت، مساء الإثنين. بين عناصره وبين قوات النواصي، بأنها لا تعدو أن تكون خلاف بسيط بين الأشقاء، وتمت السيطرة عليه وحلحلته بتدخل العقلاء والحكماء.

جاء ذلك خلال بيان نشرته الصفحة الرسمية لـ “جهاز دعم الاستقرار” الذي يترأسه المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ “اغنيوة”. مضيفا: “نطمئن أهلنا بالعاصمة طرابلس”، زاعما أن ما تناقلته المنصات الإعلامية شابه تضخيم وتهويل.

وشدد البيان على وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها والابتعاد عن زرع بذور الفتنة بين الإخوة. وفق نص البيان.

يُشار إلى أن الحصيلة الأولية للاشتباكات بلغت قتيلين من النواصي و4 جرحى، وتدمير عربة مصفحة. وعدد كبير من سيارات المواطنين القاطنين بالمنطقة، وقفل الجزيرة المقابلة لنادي المدينة.

وفي السياق ذاته. نفى مسؤول الإعلام بجهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي لـ”أخبارليبيا24″. الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للجهاز، والتي تفيد بسقوط قتيلين اثنين جراء الاشتباكات المسلحة.

ودعا علي جميع العاملين بوسائل الإعلام عدم نقل الأخبار عن جهاز الإسعاف والطوارئ دون الرجوع إلى الجهاز بشكل مباشرة. والتواصل مع مكتب الإعلام.

كما تجدر الإشارة إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام جاء وفقا لما أورد شهود عيان وما أظهرته مقاطع فيديو وثقت الاشتباكات صورها السكان القاطنون بمناطق الاشتباكات.