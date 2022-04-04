داخلية الحكومة الليبية تدعو لإيقاف الاشتباكات في طرابلس

أخبارليبيا24

دعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية كل الأطراف داخل طرابلس لإيقاف المواجهات المسلحة والتهدئة الفورية وتغليب مصلحة المواطن والوطن.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن هذه الاشتباكات تهدد المواطنين وتعـرض ممتلكاتهم للخطـر.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على إحلال السلام الحقيقي برفع المعاناة عن أبناء الشعب بتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت وزارة الداخلية أن زمن العنف والفوضى قد انتهى وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالث لهما.

وأشارت الوزارة إلى أن المواجهات المسلحة وسط الآمنين من المواطنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف.

أدانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس مساء الإثنين بين قوات الرئاسي وداخلية الدبيبة في المدينة.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الإثنين. اشتباكات مسلحة قرب مبنى الجوازات بشارع الصريم.

وقالت مصادر محلية متطابقة لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الاشتباكات كانت بين مسلحون يتبعون لكتيبة النواصي وآخرين يتبعون جهاز دعم الاستقرار”.

وأوضحت المصادر، أنه تم استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الاشتباكات. وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي صوراً لدخان متصاعد بمحيط منطقة الاشتباكات.