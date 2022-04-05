تحذير من أزمة جوع كارثية في غرب أفريقيا

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قالت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الثلاثاء، إن نحو 346 مليون شخص في أفريقيا يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بسبب الصراع وتغير المناخ وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، الأمر الذي سيدفع نحو ربع الأفارقة نحو الجوع.

وقال دومينيك ستيلهارت، مدير العمليات العالمية باللجنة الدولية للصليب الأحمر: “إن الوضع الحاد لانعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان التي نعمل فيها – والأشخاص المتضررون بالفعل من النزاعات المسلحة – يتجه نحو ظروف شبيهة بالمجاعة”.

أزمة جوع

وخلفت سنتان من الصراع في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا الملايين في مواجهة ظروف شبيهة بالمجاعة. وخلقت أزمة جوع في المناطق المجاورة.

كما أدت حركات التمرد في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا إلى تعميق انعدام الأمن الغذائي في غرب إفريقيا،. التي تواجه الآن أسوأ أزمة غذائية على الإطلاق.

وقال ستيلهارت، إن العديد من البلدان التي تتعامل مع النزاعات هي أيضًا من بين أكثر البلدان تضررًا من تغير المناخ،. بما في ذلك جنوب السودان والصومال.

وأضاف، أن حوالي 90 بالمئة من الصومال تتأثر حاليًا بالجفاف. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه إذا لم تتحقق الأمطار هذا العام، فإن 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد.

وفي فبراير وحده، تسبب الجفاف في نفوق 650 ألف رأس من الماشية، مما أدى إلى تدمير عشرات الصوماليين الذين مثلت الحيوانات لهم الدخل وشبكات الأمان والمدخرات.

ارتفاع أسعار الغذاء

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود العالمية إلى عنان السماء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحرب في أوكرانيا، كما قال ستيلهارت.

وتراجعت أسعار القمح، الذي تعتبر كل من روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين له، من أعلى مستوياتها على الإطلاق. التي سجلتها الشهر الماضي لكنها لا تزال أعلى بنسبة 70 بالمئة عن أبريل 2021. كما ارتفعت أسعار الذرة والنفط.

وقال ستيلهارت، “نداءنا اليوم هو حقًا أن الانتباه إلى محنة الناس في أوكرانيا – وهو أمر مروع بالطبع – لا ينبغي أن يمنع العالم من النظر إلى أزمات أخرى”.