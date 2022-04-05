تحذير استخباراتي من محاولة لاغتيال رئيس الصومال ورئيس وزرائه

5 أبريل، 2022 11:06 م
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رئيس الصومال محمد عبد الله محمد
رئيس الصومال محمد عبد الله محمد

أخبار ليبيا24

حذّرت، وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية من مخطط إرهابي لاستهداف رئيس ورئيس وزراء الصومال، في إطار مؤامرة يديرها عضو بارز في حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.

وذكرت الوكالة على تويتر، إنها أبلغت “المسؤولين الحكوميين الرئيسيين بمؤامرة تريد فيها مافيا حركة الشباب استهداف الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، كما أوضحت أن “محمد ماهر العضو البارز في حركة الشباب يدير المؤامرة”.

هجوم انتحاري في الصومال

ونفذت حركة الشباب عدة تفجيرات في الأسابيع الماضية، كان آخرها التفجير الانتحاري الذي قتل النائبة في البرلمان السابق مرشحة الانتخابات البرلمانية الجارية، آمنة محمد عبدي، إلى جانب نحو 50 آخرين بينهم جنود ومدنيون.

ويهاجم المسلحون المرتبطون بتنظيم “القاعدة” غالبًا أهدافًا مدنية وعسكرية وحكومية في العاصمة الصومالية وخارجها.

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ا ف ب: نقل جثمان برلماني صومالي لقي مصرعه جراء انفجار انتحاري استهدف مدينة بيليدويني في 24 مارس 2022

وأسفر هجومان وقعا في مارس الماضي في مدينة بيليدويني وسط الصومال، عن وقوع عشرات القتلى. حيث أشار رئيس ولاية هيرشابيل الصومالية إلى أن عدد القتلى بلغ 48 قتيلا،. فيما أعلن في وقت سابق عن سقوط 30 شخصا

وأوضح مسؤول محلي، أن “الإرهابيين نفذوا الهجوم الأول بتفجير انتحاري وجهزوا سيارة محملة بالمتفجرات. أمام أحد المستشفيات لإحداث المزيد من الضحايا”. كما أضاف، “كانت هذه هجمات متزامنة مدمرة ألحقت أضرارا بالممتلكات وتسببت بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين”.

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5 أبريل، 2022 11:06 م
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