تحذير استخباراتي من محاولة لاغتيال رئيس الصومال ورئيس وزرائه

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حذّرت، وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية من مخطط إرهابي لاستهداف رئيس ورئيس وزراء الصومال، في إطار مؤامرة يديرها عضو بارز في حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.

وذكرت الوكالة على تويتر، إنها أبلغت “المسؤولين الحكوميين الرئيسيين بمؤامرة تريد فيها مافيا حركة الشباب استهداف الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، كما أوضحت أن “محمد ماهر العضو البارز في حركة الشباب يدير المؤامرة”.

Waxan Madaxda Qaranka siinay warbixin ku saabsan khatar ay malegayaan Maafiyada AS oo ay rabaan inay ku beegsadaan Madaxwaynaha & R/Wasaaraha Qaranka. Maxamad Mahir oo ah dhagarqabe sare oo AS ka tirsan ayaa wada fulinta qorshaha. Dabagal ayaan ku haynaa cid kaste oo ku lug leh. pic.twitter.com/sLUpOKLhMl — NISA (@HSNQ_NISA) April 5, 2022

هجوم انتحاري في الصومال

ونفذت حركة الشباب عدة تفجيرات في الأسابيع الماضية، كان آخرها التفجير الانتحاري الذي قتل النائبة في البرلمان السابق مرشحة الانتخابات البرلمانية الجارية، آمنة محمد عبدي، إلى جانب نحو 50 آخرين بينهم جنود ومدنيون.

ويهاجم المسلحون المرتبطون بتنظيم “القاعدة” غالبًا أهدافًا مدنية وعسكرية وحكومية في العاصمة الصومالية وخارجها.

وأسفر هجومان وقعا في مارس الماضي في مدينة بيليدويني وسط الصومال، عن وقوع عشرات القتلى. حيث أشار رئيس ولاية هيرشابيل الصومالية إلى أن عدد القتلى بلغ 48 قتيلا،. فيما أعلن في وقت سابق عن سقوط 30 شخصا

وأوضح مسؤول محلي، أن “الإرهابيين نفذوا الهجوم الأول بتفجير انتحاري وجهزوا سيارة محملة بالمتفجرات. أمام أحد المستشفيات لإحداث المزيد من الضحايا”. كما أضاف، “كانت هذه هجمات متزامنة مدمرة ألحقت أضرارا بالممتلكات وتسببت بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين”.