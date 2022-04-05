بوجواري يؤكد على ضرورة فتح مسارات طرق جديدة لتخفيف الازدحام في بنغازي

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أكد، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، اليوم الثلاثاء على ضرورة فتح مسارات جديدة لعدد من الشوارع لتخفيف الازدحام والبدء في أعمال صيانة الطرق القديمة المُتهالكة في عدد من المناطق داخل المدينة التي تحتاج لأعمال صيانة طارئة.

جاء ذلك، عقب جولة ميدانية أجراها بوجواري لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع في مجال رصف الطرق،. رفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية، أسامة مصطفى الكزة.

وجرى، خلال الجولة، الاطلاع على سير عمل مشروع رصف ازدواج الطريق الدائري الخامس (طريق النهر). وأعمال الإنارة بالطاقة الشمسية وتنفيذ الجزر الوسطية. إضافة إلى مشروع رصف شارع (البيبسي) بمنطقة بوعطني .